Суточный объем поставок газа из РФ в КНР впервые превысил обязательства по контракту
21:20 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суточный объем поставок газа из РФ в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" впервые превысил контрактные обязательства, превышение составило 20%. Об этом сообщает "Газпром".
"Газпром" продолжает увеличивать поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с Чаяндинского месторождения. Впервые 19 октября этого года суточный объем поставок российского газа по заявке китайской стороны превысил обязательства по контракту. Превышение составило 20%", - говорится в сообщении.
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