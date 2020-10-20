ЕК предложила создать режим санкций ЕС за нарушения прав человека во всем мире

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) предложила создать режим санкций ЕС за серьезные нарушения прав человека в любой стране мира. Об этом заявил в понедельник замглавы Еврокомиссии по прогнозированию Марош Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе.

"Еврокомиссия внесла предложение о создании санкционного режима за серьезные нарушения прав человека, где бы они ни происходили. Санкции будут заключаться в введении запретов на въезд и в заморозке активов (в банках ЕС - прим. ТАСС)", - сообщил он.