В ВС РФ могут сократить 100 тысяч должностей
09:00 20.10.2020 Источник: Известия
Ранее Минфин предложил реформировать правоохранительный блок, создав единый орган, который сможет аккумулировать функции ФСИН, ГФС и ФССП на базе МВД. Это предложение, по мнению специалистов, позволит сэкономить около 20 млрд рублей в год.
Первый пункт предложений финансового ведомства — сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента, вступившему в силу в 2018 году, она установлена на уровне чуть больше миллиона человек, то есть речь идет о ликвидации порядка 100 тыс. должностей.
Сделать это Минфин предлагает за счет свободных вакансий, а также переводя на гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач.
Минфин также предлагает увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией. Кроме того, при досрочном расторжении контракта военнослужащий должен возместить стоимость военной формы «пропорционально сроку носки».
Еще одна предложенная возможность сэкономить — обеспечение питания контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах.
Так же могут быть изменены существующие условия выхода военнослужащих на пенсию. Известия
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