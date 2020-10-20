На установку по опреснению морской воды в Крыму потребуется 8 млрд рублей
09:32 20.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Правительство потратит 8 миллиардов рублей на установки по опреснению морской воды в Крыму. Это следует из комплексного плана по обеспечению полуострова водоснабжением. Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров. Как ожидается, промышленные установки смогут опреснять по 40 тысяч кубометров воды в сутки. В целом на решение проблемы в ближайшие четыре года планируется потратить почти 50 миллиардов рублей с учетом уже выделенных средств. Эхо Москвы
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