На установку по опреснению морской воды в Крыму потребуется 8 млрд рублей

09:32 Источник: Эхо Москвы

Правительство потратит 8 миллиардов рублей на установки по опреснению морской воды в Крыму. Это следует из комплексного плана по обеспечению полуострова водоснабжением. Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров. Как ожидается, промышленные установки смогут опреснять по 40 тысяч кубометров воды в сутки. В целом на решение проблемы в ближайшие четыре года планируется потратить почти 50 миллиардов рублей с учетом уже выделенных средств. Эхо Москвы