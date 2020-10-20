В РФ наблюдается рекордный рост цен на подсолнечное масло
10:00 20.10.2020 Источник: РБК
На прошлой неделе в европейской части России резко выросли цены на сырое подсолнечное масло, они достигли нового рекордного уровня в 74 175 руб. за тонну (включая НДС). Об этом говорится в анализе агентства «СовЭкон» (есть у РБК).
Рост наблюдался и в экспортных котировка продукта — российское подсолнечное масло подорожало на $35 до $960/т FOB. Подскочила и цена подсолнечника — она увеличилась на 1375 руб до 30 875 руб/т (без НДС).
Эксперты ожидают, что тенденция роста цен на рынке подсолнечника в ближайшие недели сохранится. Однако ее могут сдержать укрепление рубля и падение цен на пальмовое и соевое масла.
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