В РФ наблюдается рекордный рост цен на подсолнечное масло

10:00 Источник: РБК

На прошлой неделе в европейской части России резко выросли цены на сырое подсолнечное масло, они достигли нового рекордного уровня в 74 175 руб. за тонну (включая НДС). Об этом говорится в анализе агентства «СовЭкон» (есть у РБК).

Рост наблюдался и в экспортных котировка продукта — российское подсолнечное масло подорожало на $35 до $960/т FOB. Подскочила и цена подсолнечника — она увеличилась на 1375 руб до 30 875 руб/т (без НДС).

Эксперты ожидают, что тенденция роста цен на рынке подсолнечника в ближайшие недели сохранится. Однако ее могут сдержать укрепление рубля и падение цен на пальмовое и соевое масла.

