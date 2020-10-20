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НОВОСТИ

Для занимающихся спортом граждан предложили ввести налоговый вычет

10:05 20.10.2020 Источник: Известия

Поправки в законодательство о налоговом вычете по расходам российских граждан на физкультурно-оздоровительные услуги рассмотрела правовая комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба правительства в понедельник, 19 октября.

В кабмине пояснили, что для россиян, которые занимаются спортом и физкультурой, предлагается ввести налоговый вычет на НДФЛ. При этом Минфин по поручению президента уже подготовил соответствующее изменение в Налоговый кодекс.

Вычет позволит уменьшить сумму налогового платежа или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Его будут предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов.  Известия

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