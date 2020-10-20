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НОВОСТИ

В Конгрессе США призвали исключить Турцию из НАТО

10:32 20.10.2020

Член палаты представителей и бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард предложила исключить Турцию из НАТО. Политик представила резолюцию, в которой осуждаются атаки Турции на военные силы США.

Также Турция должна быть исключена из НАТО из-за поддержки Анкарой Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе, говорится в резолюции, представленной в палате представителей Конгресса США республиканкой Тулси Габбард.

Габбард проходила военную службу в Ираке и входит в состав комитетов по иностранным делам и по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса США. Она принципиально выступает против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств и в 2017 году подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.  news.ru

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