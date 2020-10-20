В сенат Франции собираются внести документ о признании Нагорного Карабаха

11:00 Источник: Газета.Ru

Член сената Франции Валери Буайе собирается внести в орган документ о признании непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом она написала в своем Twitter. Она отметила, что противостояние действиям азербайджанской власти в регионе приравнивается к выступлению против распространения ислама на территории ЕС.

«На этой неделе я внесу в Сенат текст, чтобы признать Нагорный Карабах», — подчеркнула Буайе.

По ее словам, документ также призван к осуждению действий Баку и Анкары на территории Нагорно-Карабахской республики. Газета.Ru