В Госдуме предложили разрешить носить маски на митингах

11:05 Источник: Эхо Москвы

В Госдуме предложили разрешить участникам митингов носить маски. Как ожидается, депутаты от ЛДПР внесут законопроект уже сегодня. Текст опубликовал в своем телеграм-канале один из авторов инициативы, глава комитета по труду, национальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно действующему законодательству, участники публичных мероприятий не должны скрывать свое лицо, однако авторы документа полагают, что ношение масок и других средств индивидуальной защиты может стать обязательным требованием на долгие годы. Это создает юридическую коллизию – и в максе, и без нее митингующего ожидает штраф. Эхо Москвы