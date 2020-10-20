Плату за ЖКУ для бедных граждан предложили отменить

11:32 Источник: Известия

В России предложили полностью компенсировать расходы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил такое предложение, с которым ознакомились «Известия», премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький рассказал, что на сегодняшний день россияне получают субсидию, если доля таких расходов в семейном бюджете превышает предельно допустимую. В 35 регионах такая доля составляет 22%, в 29 — наряду с 22% действуют более низкие показатели для определенных категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, многодетных семей), в 14 субъектах — от 16 до 21% и в семи — 15% и ниже.

Такое положение несправедливо: по Конституции государство гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства. В июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября 2020 года представить предложения о выравнивании условий получения соцподдержки по оплате ЖКУ в стране, напомнил общественник.

На компенсации может понадобиться около 140 млрд рублей в год.