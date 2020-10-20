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Человечеству придется жить с коронавирусом, как с ежегодным гриппом, считает советник кабмина Британии

12:00 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцина вряд ли сможет полностью искоренить новый коронавирус, поэтому человечеству придется научиться с ним жить. Об этом во вторник сообщила газета "Дейли телеграф" со ссылкой на главного научного советника правительства Великобритании Патрика Вэлланса.

"Я имею в виду, что стоит задуматься о том, что есть только одна человеческая болезнь, которая была действительно искоренена благодаря высокоэффективной вакцине, - оспа", - сказал он и отметил, что, вполне вероятно, коронавирус будет циркулировать и приобретет эндемичный характер.

По его словам, вакцинация "уменьшит вероятность заражения и тяжесть заболевания", поэтому коронавирус больше будет походить на "ежегодный грипп".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 40 млн человек, свыше 1,11 млн умерли.

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