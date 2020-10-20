Зеленский заявил, что Украина начинает строить две базы ВМС на Черном море
12:10 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Об этом заявил во вторник в Верховной раде президент страны Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к депутатам о внутреннем и внешнем положении Украины.
"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона", - сказал он. Президент также сообщил в связи с этим, что в стране продолжается модернизация военных судов, таких как фрегат "Гетман Сагайдачный", ведется подготовка десантных катеров "Кентавр", принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета "Нептун".
Зеленский сообщил также о планах расширения военного сотрудничества с Великобританией, Турцией и США. В частности, он отметил, что совместно с Турцией Украина будет разрабатывать дроны и двигатели, развивать системы ПВО. Президент сообщил также об обновлении и модернизации военной техники.
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