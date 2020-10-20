В 1,5 млрд евро обойдутся казне Ирландии шесть недель жесткого карантина - вице-премьер

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предстоящие шесть недель общенационального карантина обойдется казне Ирландии в 1,5 млрд евро. Об этом заявил во вторник на страницах газеты "Айриш таймс" вице-премьер, министр по делам предпринимательства, торговли и занятости Лео Варадкар.

"Шесть недель в условиях [наивысшего] пятого уровня эпидемиологической опасности будет стоить казне примерно 1,5 млрд евро, 150 тыс. рабочих мест будет потеряно", - указал Варадкар.

Значительная часть этих расходов - 1,2 млрд, - как уточнил вице-премьер, придется на программы прямой финансовой помощи безработным, а также малому и среднему бизнесу. По его словам, выручить эти средства предполагается прежде всего за счет внешних заимствований. "В долгосрочном плане экономические последствия будут значительными, - продолжил Варадкар. - Мы можем это позволить в этом году, в следующем году, но уже в следующем году нам необходима вакцина от коронавируса".

Ранее в понедельник на экстренном заседании правительство Ирландии приняло решение поднять до максимального уровень эпидемиологической опасности по всей стране, ужесточив карантинные ограничения. Пятый уровень эпидемиологической опасности начнет действовать со среды и продлится шесть недель, после чего после новой оценки ситуации власти примут решение о дальнейших действиях. Действующий в Ирландии с 15 сентября национальный план по борьбе с коронавирусной инфекцией предполагает оценку ситуации во всех административных территориях по пятибалльной шкале (от первого, наиболее безопасного уровня до пятого, предполагающего жесткий карантин).

Социальная жизнь граждан будет регулироваться, согласно модели "социального пузыря": ирландцам предписано ограничить контакты близким семейным кругом, к которому можно добавить лишь людей, помогающих в уходе за больными, стариками и детьми.

На острове будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекращена работа парикмахерских, салонов красоты, фитнес- и спортивных клубов. Предприятия общепита смогут продавать еду и напитки лишь навынос либо в форме доставки на дом. Передвижение граждан будет разрешено лишь в радиусе 5 км от дома. Останутся открытыми детские сады, школы и строительные объекты.