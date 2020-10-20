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СПЧ дал отрицательное заключение по поправкам Мизулиной в семейный кодекс

12:32 20.10.2020 Источник: Газета.Ru

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что СПЧ подготовил заключение по поправкам в семейный кодекс, которые были разработаны во главе с сенатором Еленой Мизулиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что подготовленный документ является отрицательным.

Глава совета объяснил данное решение тем, что подобные объемные изменения должны вводиться в законе не «впопыхах» и в присутствии «широкого экспертного и общественного обсуждения». По его словам, в данном вопросе приоритетным является поиск баланса.

«Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?» — заключил Фадеев.

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас во главе с сенатором Еленой Мизулиной внесли на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов под названием «О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи». В одном из них содержится предложение по принятию инициативы, которая разрешает суду принудительно разлучать ребенка с родителями на основании заключения о лишении родительских прав и при их установленной вине.

Также в пакет входит проект, который запрещает заключение браков на территории России между лицами одного пола или трансгендерами. Кроме того, таким парам запрещено брать ребенка на усыновление.  Газета.Ru

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