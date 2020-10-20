Правительство по-прежнему не рассматривает вариант повторного локдауна - Решетников

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прогноз социально- экономического развития РФ на 2021-2023 гг. не предусматривает вариант повторного локдауна, правительство по-прежнему придерживается этого варианта, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, слова которого передает пресс-служба министерства.

"Мы по-прежнему исходим из того, что не рассматривается вариант повторного локдауна", - подчеркнул Решетников.

Министр отметил, что зарубежные страны действуют в той логике, осознавая последствия масштабных ограничительных мер для своей экономики. "По поручению председателя правительства мы нашли консенсус по прогнозу с Минфином, правительство обсудило и утвердило прогноз", - отметил он.