Правительство по-прежнему не рассматривает вариант повторного локдауна - Решетников
13:05 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прогноз социально- экономического развития РФ на 2021-2023 гг. не предусматривает вариант повторного локдауна, правительство по-прежнему придерживается этого варианта, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, слова которого передает пресс-служба министерства.
"Мы по-прежнему исходим из того, что не рассматривается вариант повторного локдауна", - подчеркнул Решетников.
Министр отметил, что зарубежные страны действуют в той логике, осознавая последствия масштабных ограничительных мер для своей экономики. "По поручению председателя правительства мы нашли консенсус по прогнозу с Минфином, правительство обсудило и утвердило прогноз", - отметил он.
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