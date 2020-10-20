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НОВОСТИ

Потери туристической отрасли из-за отсутствия иностранцев оценили в 600 млрд рублей

13:20 20.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Ростуризм оценил потери отрасли из-за отсутствия иностранцев в 600 миллиардов рублей. Окончательные цифры станут известны ближе к концу года, — сказала в эфире телеканала РБК глава ведомства Зарина Догузова. Она напомнила, что ежегодный оборот сферы внутреннего и въездного туризма в нашей стране превышает 3,5 триллиона рублей.

В марте Россия на фоне пандемии закрыла границы с другими странами. Сейчас авиасообщение постепенно восстанавливается.  Эхо Москвы

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