Потери туристической отрасли из-за отсутствия иностранцев оценили в 600 млрд рублей

13:20 Источник: Эхо Москвы

Ростуризм оценил потери отрасли из-за отсутствия иностранцев в 600 миллиардов рублей. Окончательные цифры станут известны ближе к концу года, — сказала в эфире телеканала РБК глава ведомства Зарина Догузова. Она напомнила, что ежегодный оборот сферы внутреннего и въездного туризма в нашей стране превышает 3,5 триллиона рублей.

В марте Россия на фоне пандемии закрыла границы с другими странами. Сейчас авиасообщение постепенно восстанавливается. Эхо Москвы