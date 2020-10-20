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НОВОСТИ

Вертолет упал в реку под Вологдой - источник

13:32 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшой вертолет упал в реку в Нюксенском районе Вологодской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах области.

"Упал в реку, по предварительной информации, небольшой вертолет", - сказал собеседник агентства.

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