Вертолет упал в реку под Вологдой - источник

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшой вертолет упал в реку в Нюксенском районе Вологодской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах области.

"Упал в реку, по предварительной информации, небольшой вертолет", - сказал собеседник агентства.