Вертолет упал в реку под Вологдой - источник
13:32 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Небольшой вертолет упал в реку в Нюксенском районе Вологодской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах области.
"Упал в реку, по предварительной информации, небольшой вертолет", - сказал собеседник агентства.
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