Курс евро поднялся выше 92 рублей

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 0,72% - до 92,0525 руб., свидетельствуют данные площадки на 12:58 мск.

В свою очередь, курс доллара поднимался на 0,39% - до 77,9675 руб.