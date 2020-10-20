Курс евро поднялся выше 92 рублей
14:12 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 0,72% - до 92,0525 руб., свидетельствуют данные площадки на 12:58 мск.
В свою очередь, курс доллара поднимался на 0,39% - до 77,9675 руб.
НОВОСТИ
- 15:00 20.10.2020
- Никаких решений по сокращению численности ВС РФ не принималось - Песков
- 14:32 20.10.2020
- Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу гражданства ЕС
- 14:00 20.10.2020
- В РФ за сутки выявили 16 319 случаев заражения коронавирусом - максимум за всю пандемию
- 13:32 20.10.2020
- Вертолет упал в реку под Вологдой - источник
- 13:20 20.10.2020
- Потери туристической отрасли из-за отсутствия иностранцев оценили в 600 млрд рублей
- 13:05 20.10.2020
- Правительство по-прежнему не рассматривает вариант повторного локдауна - Решетников
- 13:00 20.10.2020
- Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов - БелТА
- 12:32 20.10.2020
- СПЧ дал отрицательное заключение по поправкам Мизулиной в семейный кодекс
- 12:20 20.10.2020
- В 1,5 млрд евро обойдутся казне Ирландии шесть недель жесткого карантина - вице-премьер
- 12:10 20.10.2020
- Зеленский заявил, что Украина начинает строить две базы ВМС на Черном море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать