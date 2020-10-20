В РФ за сутки выявили 16 319 случаев заражения коронавирусом - максимум за всю пандемию

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 16 319, это максимум за все время пандемии. Общее число заразившихся выросло до 1 431 635, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост этого показателя увеличился до 1,2%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 9 704, до 1 085 607. По подсчетам ТАСС, это максимум с 15 июля. Согласно данным штаба, доля вылечившихся сократилась до 75,8%.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 269 против 179 днем ранее. В общей сложности из-за заболевания умерли 24 635 человек, или 1,72% инфицированных, следует из данных штаба.