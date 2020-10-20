Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу гражданства ЕС
14:32 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) начала расследование против Кипра и Мальты за продажу европейского гражданства или реализации так называемой программы золотых паспортов, что может привести к введению санкций в отношении этих стран. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном во вторник в Брюсселе.
"Еврокомиссия открывает процедуру устранения нарушений против Кипра и Мальты за "продажу" гражданства ЕС", - отметила ЕК, подчеркнув, что направила официальное уведомление властям этих стран о начале расследования.
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