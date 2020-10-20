Никаких решений по сокращению численности ВС РФ не принималось - Песков
15:00 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решения о сокращении численности Вооруженных сил России не принимались. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию о соответствующих предложениях Минфина.
"Никаких решений на сей счет не принималось, экспертное обсуждение вполне может вестись, но в стадии принятия решения таких вопросов нет", - сказал представитель Кремля.
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