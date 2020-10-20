Пресс-служба «Конкорда» опубликовала копию иска Пригожина к Волкову

15:25

В пресс-службе компании «Конкорд» сообщили, что петербургский предприниматель Евгений Пригожин подал в суд на Леонида Волкова в рамках иска о клевете.

Ранее помощник Алексея Навального назвал бизнесмена «особо опасным преступником». На этом Волков не остановился, продолжив распространять и другие ложные сведения о бизнесмене.

«Взыскать с Волкова Леонида Михайловича в пользу Пригожина Евгения Викторовича компенсацию морального вреда, причиненного распространением недостоверной информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Пригожина Евгения Викторовича, в размере пяти миллионов рублей», - заявляет истец.

Ранее бизнесмен предложил заслуженному врачу России Леониду Рошалю юридическую помощь, поскольку тот подвергся оскорблениям со стороны сторонников Навального. Профессор поблагодарил Пригожина за предложенную поддержку.