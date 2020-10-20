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НОВОСТИ

Косово установит дипотношения с Израилем

16:00 20.10.2020 Источник: NEWSru.co.il

Премьер-министр Косова Авдулла Хоти заявил, что это балканское государство установит дипломатические отношения с Израилем, подтвердив, что соответствующая договоренность была достигнута на прошедших в начале сентября переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе рабочей встречи с министром иностранных дел Мелизой Харадинай-Стубла он назвал Израиль стратегическим партнером Косова, а также сообщил, что ливанская "Хизбалла" будет внесена в список террористических группировок, пишет Reutersиздание Balkan Insight. Отметим, что политик обошел вопрос, в каком городе будет открыто посольство.  newsru.co.il

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