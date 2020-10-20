Медведев призвал продолжать обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели
17:12 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю должна оставаться в повестке обсуждения в ходе развития трудового законодательства. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая во вторник на форуме "Открытые инновации".
Он выразил уверенность, что по мере развития цифровых технологий корректировка трудового законодательства будет продолжаться.
"Все идеи, которые высказывались, на мой взгляд, все равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, и идею четырехдневной рабочей недели", - сказал Медведев.
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