0
0
116
НОВОСТИ

Медведев призвал продолжать обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели

17:12 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю должна оставаться в повестке обсуждения в ходе развития трудового законодательства. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая во вторник на форуме "Открытые инновации".

Он выразил уверенность, что по мере развития цифровых технологий корректировка трудового законодательства будет продолжаться.

"Все идеи, которые высказывались, на мой взгляд, все равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, и идею четырехдневной рабочей недели", - сказал Медведев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:13 20.10.2020
Для уменьшения риска заражения COVID-19, лучше открывать окна - ученые
0
0
17:40 20.10.2020
ЕСПЧ не нашел нарушения прав 7-летнего мальчика, которого в воронежской школе заставляли целовать крест
0
160
17:00 20.10.2020
Убивший шведскую журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы - СМИ
0
129
16:32 20.10.2020
Россия за полтора века привыкла жить под санкциями - Мишустин
0
184
16:15 20.10.2020
Все поликлиники Москвы используют искусственный интеллект для постановки диагноза
0
198
16:12 20.10.2020
США готовят "цветную" революцию после выборов президента в Молдавии - Нарышкин
0
222
16:00 20.10.2020
Косово установит дипотношения с Израилем
0
182
15:32 20.10.2020
Тихановская призвала правоохранителей Белоруссии не исполнять «преступные приказы»
0
229
15:25 20.10.2020
Пресс-служба «Конкорда» опубликовала копию иска Пригожина к Волкову
0
203
15:12 20.10.2020
Два человека погибли при крушении вертолета под Вологдой - ГУ МЧС
0
202

Возврат к списку