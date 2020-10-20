Для уменьшения риска заражения COVID-19, лучше открывать окна - ученые
18:13 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские физики выяснили, что простое открытие окна или включение кондиционера позволяет почти в 1,5-2 раза уменьшить число частиц аэрозолей и микрокапель влаги, способных переносить коронавирус в воздухе закрытых помещений. Результаты их расчетов были опубликованы в статье в журнале Physics of Fluids.
"Около 70% выдыхаемых капель влаги размером с микрон покидает комнату при открытии окна. В свою очередь, кондиционеры позволяют удалить до половины всех частиц, выделяемых в воздух при разговоре или дыхании. С другой стороны, важно понимать, что остальные частицы оседают на различные поверхности и могут впоследствии повторно попасть в воздух", - заявил Халид Талаат (Khaled Talaat), физик из университета штата Нью-Мексико в Альбукерке (США), чьи слова приводит пресс-служба журнала.
НОВОСТИ
- 19:11 20.10.2020
- Реальные доходы населения сократились на 4,8% - Росстат
- 18:45 20.10.2020
- В докладе ОЗХО нет сведений о веществах, якобы, отравивших Навального - МИД РФ
- 18:35 20.10.2020
- Путин и Макрон обсудили ситуацию в округ Нагорного Карабаха
- 18:22 20.10.2020
- Умер декан факультета философии МГУ Владимир Миронов
- 17:40 20.10.2020
- ЕСПЧ не нашел нарушения прав 7-летнего мальчика, которого в воронежской школе заставляли целовать крест
- 17:12 20.10.2020
- Медведев призвал продолжать обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели
- 17:00 20.10.2020
- Убивший шведскую журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы - СМИ
- 16:32 20.10.2020
- Россия за полтора века привыкла жить под санкциями - Мишустин
- 16:15 20.10.2020
- Все поликлиники Москвы используют искусственный интеллект для постановки диагноза
- 16:12 20.10.2020
- США готовят "цветную" революцию после выборов президента в Молдавии - Нарышкин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать