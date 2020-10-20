Для уменьшения риска заражения COVID-19, лучше открывать окна - ученые

18:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские физики выяснили, что простое открытие окна или включение кондиционера позволяет почти в 1,5-2 раза уменьшить число частиц аэрозолей и микрокапель влаги, способных переносить коронавирус в воздухе закрытых помещений. Результаты их расчетов были опубликованы в статье в журнале Physics of Fluids.

"Около 70% выдыхаемых капель влаги размером с микрон покидает комнату при открытии окна. В свою очередь, кондиционеры позволяют удалить до половины всех частиц, выделяемых в воздух при разговоре или дыхании. С другой стороны, важно понимать, что остальные частицы оседают на различные поверхности и могут впоследствии повторно попасть в воздух", - заявил Халид Талаат (Khaled Talaat), физик из университета штата Нью-Мексико в Альбукерке (США), чьи слова приводит пресс-служба журнала.