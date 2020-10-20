Умер декан факультета философии МГУ Владимир Миронов

18:22 Источник: НГ-Online

Как стало известно "НГ", 20 октября скончался декан философского факультета, проректор МГУ Владимир Миронов. Ему было 67 лет. Миронов много лет сотрудничал с "НГ-религиями", приложением к "Независимой газете".



Редакция НГ-Религий