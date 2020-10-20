Путин и Макрон обсудили ситуацию в округ Нагорного Карабаха
18:35 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин детально обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых шагах по предотвращению дальнейшей эскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров в целях политико- дипломатического урегулирования нагорнокарабахской проблемы, - говорится в сообщении. - Акцентирована важность соблюдения противоборствующими сторонами достигнутых 10 и 17 октября договоренностей о прекращении огня".
НОВОСТИ
- 19:11 20.10.2020
- Реальные доходы населения сократились на 4,8% - Росстат
- 18:45 20.10.2020
- В докладе ОЗХО нет сведений о веществах, якобы, отравивших Навального - МИД РФ
- 18:22 20.10.2020
- Умер декан факультета философии МГУ Владимир Миронов
- 18:13 20.10.2020
- Для уменьшения риска заражения COVID-19, лучше открывать окна - ученые
- 17:40 20.10.2020
- ЕСПЧ не нашел нарушения прав 7-летнего мальчика, которого в воронежской школе заставляли целовать крест
- 17:12 20.10.2020
- Медведев призвал продолжать обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели
- 17:00 20.10.2020
- Убивший шведскую журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы - СМИ
- 16:32 20.10.2020
- Россия за полтора века привыкла жить под санкциями - Мишустин
- 16:15 20.10.2020
- Все поликлиники Москвы используют искусственный интеллект для постановки диагноза
- 16:12 20.10.2020
- США готовят "цветную" революцию после выборов президента в Молдавии - Нарышкин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать