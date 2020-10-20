Путин и Макрон обсудили ситуацию в округ Нагорного Карабаха

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин детально обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых шагах по предотвращению дальнейшей эскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров в целях политико- дипломатического урегулирования нагорнокарабахской проблемы, - говорится в сообщении. - Акцентирована важность соблюдения противоборствующими сторонами достигнутых 10 и 17 октября договоренностей о прекращении огня".