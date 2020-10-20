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В докладе ОЗХО нет сведений о веществах, якобы, отравивших Навального - МИД РФ

18:45 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отсутствие в докладе ОЗХО по итогам исследований биоматериалов Алексея Навального сведений об отравляющих веществах свидетельствует о безосновательности утверждений о якобы имевшем место преднамеренном отравлении блогера. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Обратили внимание на распространенный с подачи Берлина закрытый доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам исследований в двух назначенных лабораториях биоматериалов Алексея Навального, отобранных специалистами ОЗХО в клинике "Шарите" в сентябре сего года. Из доклада по требованию ФРГ изъяты ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ", - отметили в дипведомстве.

"Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы преднамеренном отравлении блогера остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями", - заявили в МИД РФ.

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