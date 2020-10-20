Реальные доходы населения сократились на 4,8% - Росстат

19:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реальные располагаемые доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) сократились на 4,8% в годовом выражении в III квартале, следует из данных Росстата.

Отмечается, что за январь - сентябрь снижение показателя составило 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальные денежные доходы сократились на 3,6% в годовом выражении в III квартале и на столько же в январе - сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.