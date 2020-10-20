Реальные доходы населения сократились на 4,8% - Росстат
19:11 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реальные располагаемые доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) сократились на 4,8% в годовом выражении в III квартале, следует из данных Росстата.
Отмечается, что за январь - сентябрь снижение показателя составило 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Реальные денежные доходы сократились на 3,6% в годовом выражении в III квартале и на столько же в январе - сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
НОВОСТИ
- 18:45 20.10.2020
- В докладе ОЗХО нет сведений о веществах, якобы, отравивших Навального - МИД РФ
- 18:35 20.10.2020
- Путин и Макрон обсудили ситуацию в округ Нагорного Карабаха
- 18:22 20.10.2020
- Умер декан факультета философии МГУ Владимир Миронов
- 18:13 20.10.2020
- Для уменьшения риска заражения COVID-19, лучше открывать окна - ученые
- 17:40 20.10.2020
- ЕСПЧ не нашел нарушения прав 7-летнего мальчика, которого в воронежской школе заставляли целовать крест
- 17:12 20.10.2020
- Медведев призвал продолжать обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели
- 17:00 20.10.2020
- Убивший шведскую журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы - СМИ
- 16:32 20.10.2020
- Россия за полтора века привыкла жить под санкциями - Мишустин
- 16:15 20.10.2020
- Все поликлиники Москвы используют искусственный интеллект для постановки диагноза
- 16:12 20.10.2020
- США готовят "цветную" революцию после выборов президента в Молдавии - Нарышкин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать