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Реальные доходы населения сократились на 4,8% - Росстат

19:11 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реальные располагаемые доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) сократились на 4,8% в годовом выражении в III квартале, следует из данных Росстата.

Отмечается, что за январь - сентябрь снижение показателя составило 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальные денежные доходы сократились на 3,6% в годовом выражении в III квартале и на столько же в январе - сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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