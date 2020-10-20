Доля валюты в накоплениях россиян в сентябре достигла 21,4% - ЦБ РФ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ в сентябре зафиксировал усиление валютизации средств физлиц на счетах в банках. Так, доля валюты в накоплениях россиян в сентябре выросла на 0,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с августом и достигла 21,4%, при этом с начала года показатель вырос на 1,8 п.п., следует из материалов ЦБ.

На счетах компаний доля валюты в сентябре также выросла на 0,7 п.п. и достигла 35,2%.