Доля валюты в накоплениях россиян в сентябре достигла 21,4% - ЦБ РФ
20:00 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЦБ в сентябре зафиксировал усиление валютизации средств физлиц на счетах в банках. Так, доля валюты в накоплениях россиян в сентябре выросла на 0,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с августом и достигла 21,4%, при этом с начала года показатель вырос на 1,8 п.п., следует из материалов ЦБ.
На счетах компаний доля валюты в сентябре также выросла на 0,7 п.п. и достигла 35,2%.
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