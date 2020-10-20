Бауманка закрыта из-за нарушений мер профилактики и роста случаев COVID-19

20:04

В Москве все активнее пытаются помешать распространению коронавируса, проверяя бизнес, учреждения культуры и учебные заведения на соблюдение антиэпидемических требований. В частности, Роспотребнадзор приостановил работу Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана из-за нарушений мер профилактики коронавируса и роста заболеваемости COVID-19 среди студентов. Агентство «Москва» отмечает: «Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в МГТУ имени Баумана после получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов. На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз».

Отметим, что в последние сутки в Москве было подтверждено 4999 новых случаев коронавируса. В столичные клиники пришлось госпитализировать 1245 пациентов с COVID-19. Горожанам рекомендуют работать в удаленном формате, использовать маски и перчатки в общественных местах.