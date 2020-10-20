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Снижение ВВП России за январь - сентябрь 2020 года составило 3,5%

20:23 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение ВВП России за январь - сентябрь 2020 года составило 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в III квартале спад замедлился до 3,8% после 8% во II квартале, говорится в обзоре "Картина деловой активности за сентябрь 2020 года", подготовленном Минэкономразвития.

Отмечается, что из базовых отраслей основной вклад в сокращение спада ВВП РФ в III квартале внесло улучшение динамики торговли (1,5 процентных пункта из 4,2 п. п. разницы поквартальной динамики) и обрабатывающей промышленности (0,7 п. п.), а также рост выпуска в сельском хозяйстве (0,1 п. п.). Кроме того, снятие карантинных ограничений в течение третьего квартала, по оценке, сопровождалось улучшением динамики в отраслях сферы услуг.

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