Пассажирское сообщение между РФ и Белоруссией может быть сокращено из-за коронавируса

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажиропоток между Россией и Белоруссией может быть сокращен из-за резкого увеличения числа заразившихся коронавирусом. Об этом во вторник заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совета Министров объединения.

"Если у нас будет резкое, а оно сейчас есть, возрастание числа зараженных, то, боюсь, мы не только не запустим поезд, а, может быть, еще и сократим другие пассажиропотоки. Ситуация очень серьезная, это все отмечают, никто этого не скрывает", - указал Рапота.