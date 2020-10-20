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Пассажирское сообщение между РФ и Белоруссией может быть сокращено из-за коронавируса

20:40 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажиропоток между Россией и Белоруссией может быть сокращен из-за резкого увеличения числа заразившихся коронавирусом. Об этом во вторник заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совета Министров объединения.

"Если у нас будет резкое, а оно сейчас есть, возрастание числа зараженных, то, боюсь, мы не только не запустим поезд, а, может быть, еще и сократим другие пассажиропотоки. Ситуация очень серьезная, это все отмечают, никто этого не скрывает", - указал Рапота.

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