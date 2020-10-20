США хотят развернуть больше ракет на азиатском и европейском "театрах военных действий"
21:15 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты намерены нарастить количество своих ракет средней и меньшей дальности до уровня России и Китая в Европе и Азии. Об этом заявил во вторник американский министр обороны Марк Эспер на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.
"Китай развернул большое количество ракет, намного больше 1 тысячи ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия тоже так сделала, и они сделали это в нарушение ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. ТАСС)", - утверждал он.
"Так что мы привержены тому, чтобы развернуть такие же силы на обоих театрах военных действий", - добавил Эспер.
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