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США хотят развернуть больше ракет на азиатском и европейском "театрах военных действий"

21:15 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены нарастить количество своих ракет средней и меньшей дальности до уровня России и Китая в Европе и Азии. Об этом заявил во вторник американский министр обороны Марк Эспер на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

"Китай развернул большое количество ракет, намного больше 1 тысячи ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия тоже так сделала, и они сделали это в нарушение ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. ТАСС)", - утверждал он.

"Так что мы привержены тому, чтобы развернуть такие же силы на обоих театрах военных действий", - добавил Эспер.

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