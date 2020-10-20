Белорусские адвокаты говорят о проблемах с защитой участников протестов

21:39 Источник: Интерфакс

Адвокаты заявляют о помехах в работе по административным делам, связанным с участием подзащитных в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии.

"Много нарушений в административном процессе имеет место, в том числе прав адвоката на полноценное оказание юридической помощи", - заявил адвокат Сергей Зикрацкий на пресс-конференции незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" и Белорусского Хельсинкского комитета.

Зикрацкий пояснил, что он и его коллеги зачастую не знают, куда при задержании отвезли их клиентов. "В Минске девять районных управлений внутренних дел (РУВД), если клиент сам не выйдет на связь, то административный процесс начнётся без моего участия: составят протокол, отвезут в ИВС, а дальше суд. Очень редко клиенты получают возможность сделать телефонный звонок, чтобы сообщить, где они находятся", - заявил он.

По словам Зикрацкого, задержанных не сразу оформляют в дежурной части РУВД, поэтому прибывшим адвокатам там говорят, что их подзащитных у них нет. "Начиная с августа мне удалось попасть только в Октябрьское РУВД - только потому, что там находились журналисты. Больше мне, сколько я ни пытался, никуда попасть не получилось. Нескольких моих коллег-адвокатов все же пускали в РУВД. Но это скорее исключение, чем правило", - сказал он.