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НОВОСТИ

Пентагон собирается перебросить свои танки из ФРГ поближе к России

23:21 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация рассматривает возможность передислокации на постоянной основе Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из Германии в другую европейскую страну, находящуюся ближе к России. Об этом сообщил во вторник министр обороны США Марк Эспер.

"<...> Мои недавние встречи с министрами [обороны] из Румынии и Болгарии, а также корреспонденция, полученная из государств Балтии, [указывают на то, что] сейчас есть подлинная возможность передового сохранения Второго бронетанкового полка в каких-то из этих стран на постоянной основе", - заявил глава американского военного ведомства, выступая на интернет-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

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