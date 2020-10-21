Глава МВД Франции хочет лично встретиться со своим российским коллегой

23:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен планирует посетить Россию в конце недели для встречи с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Об этом он сообщил во вторник в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

"Я попросил согласия президента республики Эмманюэля Макрона на мою поездку в Россию в конце недели", - сказал Дарманен. Он отметил, что хотел бы встретиться с главой МВД РФ. "Но времени не так много, я не знаю, сможет ли он меня принять в эти дни", - добавил министр.