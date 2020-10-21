Впервые в Большом театре в качестве дирижера выступит Пласидо Доминго

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Знаменитый испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго в среду выступит в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ), где продирижирует оперой Джакомо Пуччини "Манон Леско". Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Сегодня у Пласидо Доминго состоится своеобразный дебют: маэстро впервые продирижирует спектаклем Большого театра, которым станет опера Джакомо Пуччини "Манон Леско", и это будет одно-единственное представление", - сказала Новикова.

Она напомнила, что в качестве певца Доминго неоднократно выступал на сцене Большого театра.

"По признанию артиста, одним из самых сильных эмоциональных моментов для него стало первое выступление в Большом театре в 1974 году, когда он приезжал в Россию на гастроли вместе с легендарным театром "Ла Скала". Московская публика была в восторге. Толпа поклонников встретила его на служебном входе в театр и, проводив до гостиницы "Метрополь", не хотела отпускать более полутора часов", - процитировала Доминго собеседница агентства. "Потом маэстро не раз бывал в Большом театре, принимая участие в различных гала", - добавила она.

По словам пресс-атташе, на 24 октября объявлен гала- концерт "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере". "На этом гала Доминго уже предстанет как певец, в концерте также примут участие его друзья, коллеги-певцы и оркестр Большого театра", - уточнила Новикова.