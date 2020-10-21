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По делу об убийстве учителя во Франции перед судом предстанут семь человек - агентство

08:10 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек предстанут в среду перед судом во Франции в рамках расследования дела об убийстве радикальным исламистом учителя Самюэля Пати в столичном округе. Об этом со ссылкой на судебные источники сообщило агентство Франс Пресс (АФП).

По его сведениям, в ходе начальных слушаний по данному делу обвинения могут быть предъявлены семи задержанным. Среди них двое несовершеннолетних, которых подозревают в предоставлении террористу за деньги информации о преподавателе, отец радикала, активно критиковавший Пати, исламистский активист Абдельхаким Сефриуи и три товарища нападавшего, сопровождавшие его при покупке оружия.

По данным АФП, остальные задержанные по делу о теракте освобождены. Ранее французская полиция сообщила о задержании 16 человек, шестеро из которых во вторник вечером были выпущены на свободу.

Нападение было совершено вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин рядом со школой, где учитель преподавал историю и географию. Преступник перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен. Расследование этого дела поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент республики назвал случившееся терактом.

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