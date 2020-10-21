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В историю самых теплых месяцев в Москве войдет октябрь 2020 года - Росгидромет

08:20 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущий октябрь в столице войдет в историю самых теплых месяцев за весь период метеонаблюдений. Ожидается, что среднемесячная температура будет выше нормы сразу на 2,5-3 градуса по итогу месяца, сообщил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Октябрь у нас выходит достаточно теплым - где-то на 2,5-3 градуса выше нормы среднемесячная температура будет по Москве. <...> Октябрь станет одним из самых теплых в истории", - сообщил он.

По словам Варакина, завершение месяца в Москве также будет аномально теплым. "Небольшое похолодание, которое идет сейчас, не изменит тренд. Тем более в последние дни [месяца] температура тоже будет выше нормы", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в Москве днем в среду ожидается 3-5 градусов тепла, в четверг - 6-8 градусов тепла, в пятницу - 12-14 градусов тепла, в субботу - 6-11 градусов тепла, в воскресенье - 4-9 градусов тепла.

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