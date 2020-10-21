На $41 млн оштрафуют две строительные корпорации Японии за сговор на тендерах - Киодо

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японские власти намерены оштрафовать на 4,3 млрд иен (почти 41 млн долларов) две ведущие корпорации строительного бизнеса "Обаяси" и "Симидзу", которых уличили в преступном сговоре при получении гигантских контрактов на сооружение скоростной трассы для поездов на магнитной подушке. Такое решение, сообщило в среду информационное агентство Киодо, вынес национальный Комитет по справедливым сделкам, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.

В октябре 2018 года Токийский окружной суд уже приговорил эти корпорации к штрафам на общую сумму 380 млн иен (более 3,6 млн долларов). Ранее по этому же делу были арестованы руководители двух других компаний "большой четверки" японского строительного бизнеса - "Тайсэй" и "Кадзима".

Следственные органы считают, что эти четыре корпорации в нарушение закона проводили многочисленные предварительные консультации перед тендерами на получение огромных заказов и сговаривались о том, как они будут распределены. Строительство трассы поездов на магнитной подушке "Маглев" между Токио и крупным городом Нагоя оценивается в сумму более 9 трлн иен (свыше 85 млрд долларов).

Около 70% заказов, выделенных по состоянию на 2018 год, примерно в равной степени были распределены между четырьмя корпорациями, что, как полагают, было результатом сговора.