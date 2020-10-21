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НОВОСТИ

Умер протоиерей Димитрий Смирнов

09:00 21.10.2020 Источник: РБК

На 70-м году жизни скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — написал Рулинский утром 21 октября.

Смирнов известен своими скандальными высказываниями. Вступающих в гражданский брак женщин он сравнивал с «бесплатными проститутками», а российских мужчин назвал «национальной катастрофой» за неисполнение обязанностей главы семьи.  РБК

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