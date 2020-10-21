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Развитие технологий может привести к сокращению в мире 85 млн рабочих мест

09:05 21.10.2020 Источник: Известия

Развитие новых технологий может вытеснить с мирового рынка труда 85 млн рабочих мест, при этом появятся около 97 млн новых. Об этом говорится в исследовании Всемирного экономического форума (WEF, ВЭФ) The Future of Jobs 2020 («Будущее рабочих мест 2020»), сообщает «РИА Новости».

По мнению опрошенных работодателей из 26 стран, новые рабочие места будут более адаптированы к современным технологическим реалиям в части взаимодействия между людьми, машинами и алгоритмами. Однако, несмотря на то что количество созданных новых рабочих мест по оценкам превысит количество сокращенных, темпы прироста замедлятся.

Отмечается, что к 2025 году 43% работодателей намерены сократить число рабочих мест, 41% — планируют расширить использование подрядчиков для выполнения специализированных работ и лишь 34% будут расширять штат.

В целом в течение следующих пяти лет 40% работников будут вынуждены пройти переквалификацию длительностью 6 месяцев или меньше, говорится в докладе.

«Значительное число руководителей предприятий понимают, что переквалификация работников является эффективной с точки зрения затрат и дает высокую отдачу не только для предприятия, но и для общества в целом. Компании надеются, что таким образом удастся сохранить и перераспределить почти 50% работников в результате расширения технологий и автоматизации», — отмечается в исследовании.

Темпы внедрения технологий в ближайшие пять лет останутся прежними, хотя в некоторых областях они могут заметно ускориться.  Известия

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