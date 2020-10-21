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Кравчук обозначил четыре этапа реинтеграции Донбасса

09:20 21.10.2020 Источник: Ведомости

Реинтеграция территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должна проходить в несколько этапов, заявил в эфире телеканала «Украина 24» первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — сказал он.

Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса: прекращение войны; проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях; формирование исполнительной власти на этих территориях; принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.  Ведомости

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