Кравчук обозначил четыре этапа реинтеграции Донбасса

09:20 Источник: Ведомости

Реинтеграция территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должна проходить в несколько этапов, заявил в эфире телеканала «Украина 24» первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — сказал он.

Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса: прекращение войны; проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях; формирование исполнительной власти на этих территориях; принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса. Ведомости