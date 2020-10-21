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НОВОСТИ

В РФ предложили запретить любую рекламу через почтовые ящики

09:32 21.10.2020 Источник: Известия

В России предложили запретить любую рекламу через почтовые ящики в домах без согласия жителей. С такой инициативой к главам Минцифры и Минстроя обратился депутат Госдумы Виктор Зубарев. С копией документа ознакомились «Известия».

Идею поддержали в Общественной палате РФ, «Деловой России» и общественном совете при министерстве строительства и ЖКХ. Изменения необходимо внести в федеральные законы «О почтовой связи» и «О рекламе». Сегодня гражданам докучают излишним количеством разных листовок.

При этом в европейских странах и в США использование почтовых ящиков в таких целях запрещено, поскольку там они — частная собственность.

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