В РФ предложили запретить любую рекламу через почтовые ящики
09:32 21.10.2020 Источник: Известия
Идею поддержали в Общественной палате РФ, «Деловой России» и общественном совете при министерстве строительства и ЖКХ. Изменения необходимо внести в федеральные законы «О почтовой связи» и «О рекламе». Сегодня гражданам докучают излишним количеством разных листовок.
При этом в европейских странах и в США использование почтовых ящиков в таких целях запрещено, поскольку там они — частная собственность.
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