В США задержали стрелявшего по сторонникам Трампа мужчину
10:00 21.10.2020 Источник: Газета.Ru
В Мэриленде (штат США) местный житель выстрелил по двум сторонникам президента США Дональда Трампа, мужчину задержали. ОБ этом информирует телеканал CBS News.
Отмечается, что инцидент произошел 17 октября. Ник Хоук со своим сыном посигналили из автомобиля с большим баннером в поддержку действующего президента своему соседу, установившему во дворе знак Black Lives Matter (Жизни черных важны).
По словам Хоука, мужчина наклонился, достал ружье и прицелился в оппонентов.
«Мы были в шоке. Следующее, что мы услышали, был выстрел из ружья», — рассказал пострадавший. Он отметил, что до этого никогда не встречался со своим соседом.
По данным телеканала, злоумышленнику за данное нападение может грозить до 100 лет лишения свободы в тюрьме, однако Хоук заявил, что не хочет для него подобного наказания. Газета.Ru
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