Зонд NASA "взял на память" кусок астероида Бенну
10:05 21.10.2020 Источник: Газета.Ru
Зонд NASA OSIRIS-Rex подлетел к околоземному астероиду Бенну и аккуратно произвел забор грунта с его поверхности для отправки образцов на Землю. Об успешном выполнении четырехлетней миссии сообщили в NASA.
Диктор трансляции NASA сообщил: «Забор образцов состоялся». Часть зонда, которая коснулась поверхности астероида – специальная трехметровая штанга. На его конце закреплен барабан, напоминающий воздушный фильтр автомобиля. В момент касания из баллона подался под высоким давлением азот, который поднял вверх грунт и отдельные камни с поверхности.
За 10 секунд устройство должно было собрать порядка 60 грамм вещества.
Миссия OSIRIS-Rex (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) стоимостью в миллиард долларов была запущена еще в 2016 году, аппарат сделал гравитационный маневр вокруг Земли год спустя, и в 2018 году достиг своей цели – астероида Бенну, который вращается вокруг Солнца с периодом 1,2 земных года. Газета.Ru
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