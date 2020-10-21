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НОВОСТИ

Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВВС Азербайджана на юге Карабаха

10:32 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о том, что подразделения ПВО армии обороны непризнанной нагорнокарабахской республики (НКР) в среду сбили самолет ВВС Азербайджана на южном направлении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

"Подразделения ПВО Арцаха (непризнанная НКР - прим. ТАСС) в 08:30 (07:30 мск - прим. ТАСС) на южном направлении уничтожили самолет противника. Ситуация относительно стабильно-напряженная", - написала она на своей странице в "Фейсбуке".

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