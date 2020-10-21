Число умерших из-за коронавируса в России впервые превысило 300 за сутки

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 700, до 1 447 335, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее в стране выявили максимальные с начала пандемии 16 319 случаев. В относительном выражении прирост числа инфицированных также снизился и составил 1,1%.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 10 952, это максимум с 24 июня. Всего от инфекции вылечились 1 096 560 пациентов. Согласно данным штаба, доля выздоровевших сократилась до 75,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 317 против 269 днем ранее. Это максимум за всю пандемию, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Всего из-за коронавируса умерли 24 952 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба.