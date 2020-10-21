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Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда

11:05 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда режиссеру, актеру, деятелю культуры Никите Михалкову. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

В этот день Михалкову исполнилось 75 лет.

"За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу - кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва", - говорится в сообщении.

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